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Страны ОПЕК одобрили рост добычи в рамках нефтяной сделки
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Страны ОПЕК одобрили рост добычи в рамках нефтяной сделки
Экономика, 16:42
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Страны ОПЕК одобрили рост добычи в рамках нефтяной сделки
Решение о повышении лимита добычи принято на заседании ОПЕК в Вене. По словам министра энергетики Саудовской Аравии, увеличение добычи в рамках соглашения ОПЕК+ составит до 1 млн барр. в сутки
Фото: Luke Sharrett / Bloomberg

Страны ОПЕК одобрили увеличение добычи в рамках соглашения ОПЕК+ до 1 млн барр. в сутки. Об этом заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех, сообщает Bloomberg.

По его словам, фактически совокупный рост добычи не превысит 1 млн барр. в сутки и составит 600 тыс. барр. в сутки, так как «несколько членов ОПЕК не в состоянии поднять производство». Министр нефти Нигерии заявил, что фактический рост добычи ОПЕК составит 700 тыс. барр. в сутки.

В документе на сайте организации отмечается, что в мае ОПЕК выполнила соглашение по сокращению уровня нефтедобычи на 152%.

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«Было решено, что 12 стран ОПЕК будут стремиться снизить исполнение сделки до уровня 100% к 1 июля и далее на оставшийся период вышеупомянутой сделки», — говорится в тексте коммюнике. Отмечается, что очередная встреча министров стран ОПЕК состоится 3 декабря в Вене.

На фоне решения ОПЕК увеличить добычу стоимость фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE увеличилась на 3%, до $75,25 за баррель.

Ранее министр энергетики России Александр Новак заявлял, что мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал состоящим в картеле и присоединившимся к соглашению странам увеличить добычу на 1 млн барр. в сутки. Эту же цифру озвучивал министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби. В июне Новак предлагал повысить добычу на 1,5 млн барр. в сутки в третьем квартале, а затем «смотреть на ситуацию на рынке».​ Bloomberg сообщало, что представители стран ОПЕК обсуждают возможность повышения добычи нефти от 300 тыс. до 600 тыс. барр. в сутки.

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ОПЕК и несколько не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 млн барр. в сутки от уровня октября 2016 года. На Россию из них приходится 300 тыс. барр. в сутки. Сделка дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

Автор: Константин Ткаченко.
Теги: ОПЕК , ОПЕК+ , добыча нефти
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