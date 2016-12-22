Эксперты МЭА предсказали рост цен на нефть из-за Венесуэлы и Ирана

В Международном энергетическом агентстве считают, что сокращение добычи нефти в этих странах спровоцирует рост цен на углеводороды выше $80 за баррель. Импортеры Ирана и Венесуэлы могут не приспособиться к нефти из других стран

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Рынок нефти приближается к критическому периоду, который связан с падением добычи и экспорта в Венесуэле и Иране. Об этом говорится в релизе о сентябрьском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Аналитики агентства предупреждают, что если другие производители не компенсируют низкую добычу в Иране и Венесуэле, то цены на нефть поднимутся выше $80 за баррель. Экспорт иранской нефти, заметили в МЭА, значительно упал еще до возобновления американских санкций.

«Мы вступаем в очень сложный период для нефтяного рынка. Ситуация в Венесуэле может ухудшиться быстрее, чем ожидается, конфликты в Ливии могут возобновиться, осталось всего 53 дня до того, когда покупатели иранской нефти должны решить, продолжать им закупки или нет», — говорится в документе.

По прогнозам аналитиков международного агентства, уровень добычи нефти в Венесуэле к концу года может упасть до 1 млн баррелей в сутки (для сравнения, в августе этот показатель составлял 1,24 млн). Свободные мощности стран ОПЕК на настоящий момент составляют 2,7 млн барр./сутки, 60% из них приходится на Саудовскую Аравию. В агентстве подчеркивают, что нефтеперерабатывающие заводы, которые привыкли перерабатывать венесуэльскую и иранскую нефть, могут столкнуться с трудностями при ее замене.

«Все это станет испытанием для ценового диапазона $70–80 за баррель, который установился с апреля. Все сильно усложняется», — пишут в отчете эксперты МЭА. ​

В среду, 12 сентября, фьючерсы на нефть марки Brent впервые с мая 2018 года пробили отметку в $80 за баррель и торговались на уровне $80,6. До этого глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что мировые цены на нефть «неустойчиво высокие», из-за этого они могут резко упасть.