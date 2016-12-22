МВД сообщило результаты проверки концертной деятельности Лаймы Вайкуле

Главное управление по вопросам миграции МВД России обнародовало результаты проверки концертной деятельности и пребывания певицы Лаймы Вайкуле на территории страны. Об этом сообщает «РИА Новости».

В ведомстве сообщили, что по результатам проверки возможных нарушений порядка пребывания в России, въезда и выезда из страны, а также осуществления трудовой деятельности гражданкой Латвии Лаймой Вайкуле выявлено не было.

Оснований для привлечения Вайкуле к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства нет, отметили в МВД.​

11 августа Лайма Вайкуле перед концертом в Одессе заявила, что не поедет в Крым, какой бы гонорар за выступление ей ни предложили. Она добавила, что «европейцам ездить в республику запрещено». Директор певицы Алексей Яковлев, комментируя высказывание Вайкуле, отметил, что ее слова были восприняты некорректно. По его мнению, «это все перекручено и раздуто».

Позднее Вайкуле прокомментировала реакцию на свое высказывание о Крыме. Она отметила, что «даже не представляла, что люди такие звери». «Мне кажется, что люди сошли с ума. Они абсолютно зомбированы. Они даже не слышат, что говорят», — сказала певица. Вайкуле добавила, что ей безразлично, чем может закончиться этот скандал.

Спустя несколько дней руководитель рабочей группы по вопросам преступности в сфере экономики общественного совета при московском МВД Александр Хаминский заявил РБК, что он инициировал проверку в отношении законности выступлений латышской певицы Лаймы Вайкуле в России. Хаминский уточнил, что для таких артистов планируется создать особый налоговый режим, а для тех, кто будет его нарушать, введут штрафы.

«Какая разница — певец, таксист, строитель? У нас были проблемы с оформлением на работу соседей из Средней Азии. Сейчас каждый из них может купить патент — право находиться и работать в России. Всю коррупционную составляющую взяли и закрыли. Я извиняюсь, но чем таджик отличается от Лаймы Вайкуле с правовой точки зрения и статуса иностранного гражданина? Перед законом все равны», — пояснил он.