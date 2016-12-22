Лайма Вайкуле объяснила свое заявление об отказе посетить Крым

Певица Лайма Вайкуле заявила, что журналисты исказили ее слова о поездках в Крым, отметив, что не может выступить на полуострове из-за запрета властей.

«Когда меня спросили: «Лайма, если вас пригласят, вы поедете в Крым», — я сказала: «Нам запрещено. У нас закон запрещает». И это правда», — уточнила певица в студии программы «Центральное телевидение» на НТВ.

По ее словам, спеть для своей публики на полуострове она сможет только после того, как власти Латвии снимут запрет на выступления в Крыму своих артистов.

Вайкуле заверила, что сама лично она не имеет ничего против Крыма и его жителей. Певица добавила, что любит свою публику, и попросила «не впутывать ее в политику».

В начале августа Лайма Вайкуле перед концертом в украинском городе Одессе заявила, что не посетит Крым, какой бы гонорар за выступление ей не предложили, отметив, что «европейцам ездить в республику запрещено». Она добавила, что приедет на полуостров только после снятия санкций.

Ее директор Алексей Яковлев, комментируя ее слова, отметил, что ситуацию «перекрутили и раздули». Глава комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, в свою очередь, сказал, что ставить условия жителям полуострова «недопустимо».



