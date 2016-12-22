В Крыму прокомментировали слова Вайкуле об условии поездки на полуостров

Глава комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк сказал, что ставить условия жителям полуострова «недопустимо». Так он прокомментировал высказывание певицы Лаймы Вайкуле, что она посетит полуостров после снятия санкций, сообщает «РИА Новости».



«Никого мы насильно в Крым не тянем», — заявил Черняк. Он отметил, что творческие люди должны заниматься творчеством, а не разделять страны на «плохие и хорошие», чтобы подстроиться под чью-то политику.

Вайкуле перед концертом в Одессе сказала, что не приедет на крымский полуостров, какой бы гонорар ей за это не предложили. На эти слова глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе в комментарии РБК сказал, что певица так заявила, потому что она находилась в Одессе, «где сожгли в 2014 году людей заживо». «Она имеет свои семь пядей во лбу, чтобы в этом городе рассуждать о том, что ни за какие деньги она не поедет в Крым», — сказал он. Директор Вайкуле Алексей Яковлев заметил, что слова артистки были восприняты некорректно.

Ранее 14 августа певица сказала, что «не лезет в политику» и поедет в Крым, когда будут сняты санкции. Она добавила, что, когда это случится, приедет на полуостров «с большим удовольствием» и бесплатно. Вайкуле добавила, что «дело вообще не в деньгах».