Директор Лаймы Вайкуле прокомментировал ее заявление о Крыме

Слова певицы Лаймы Вайкуле о поездках в Крым были восприняты некорректно. Об этом заявил ее директор Алексей Яковлев корреспонденту радиостанции «Говорит Москва».

«Каждый воспринимает это заявление в меру своей испорченности. Я думаю, что это все перекручено и раздуто. Думаю, это не совсем правильно», — отметил он.

Ранее Вайкуле перед концертом в украинском городе Одессе сказала, что не поедет в Крым, какой бы гонорар за выступление ей не предложили, добавив, что «европейцам ездить в республику запрещено». Об этом писала местная газета «Думская».

Более того, певица выступила против того, что артистов заносят в базу данных «Миротворца» и черные списки, поскольку, по ее мнению, творческие люди нередко ведут себя как дети и порой «выкидывают черт-те что».

​В конце июля прокуратура Автономной Республики Крым в Киеве выступила с предложением привлечь к ответственности всех иностранных граждан, которые приезжают на территорию Крыма и участвуют в различных мероприятиях.

Ранее в базу данных украинского сайта «Миротворец» включили актера Юрия Стоянова, а также артистов Игоря Лифанова, Гошу Куценко и Константина Хабенского.