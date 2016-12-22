Вайкуле прокомментировала свое высказывание о Крыме

Певица Лайма Вайкуле прокомментировала реакцию на свое высказывание о том, что она не поехала бы в Крым, какой бы гонорар ей не предложили. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Вайкуле, она «даже не представляла, что люди такие звери». «Мне кажется, что люди сошли с ума. Они абсолютно зомбированы. Они даже не слышат, что говорят», — отметила певица. Вайкуле добавила, что ей безразлично, чем может закончиться этот скандал.

Певица также выразила сожаление, что другие артисты повели себя таким образом. «Они показали свое лицо. Они бедные люди, которые не знают, как себя показать», — сказала она. Вайкуле также заявила, что никогда не комментировала других артистов. По ее словам, это «стыдно, злобно и некрасиво». Она подчеркнула, что больше не собирается реагировать и говорить о ситуации с Крымом.

11 августа Вайкуле перед концертом в Одессе сказала, что не поедет в Крым, какой бы гонорар за выступление ей не предложили, добавив, что «европейцам ездить в республику запрещено». Ее директор Алексей Яковлев заявил, что слова певицы были восприняты некорректно. По его мнению, «это все перекручено и раздуто».