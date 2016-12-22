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Глава ВВС Израиля прилетит в Москву с докладом о гибели российского Ил-20
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Глава ВВС Израиля прилетит в Москву с докладом о гибели российского Ил-20
Война в Сирии, 01:47
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Глава ВВС Израиля прилетит в Москву с докладом о гибели российского Ил-20

Командующий Военно-воздушными силами (IAF) Израиля, генерал-майор ​Амикам Норкин приедет в Москву с докладом о ситуации с гибелью российского военного самолета Ил-20 в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (IDF) в Twitter.

«Завтра утром делегация IDF во главе с командующим IAF генерал-майором Амикамом Норкиным отправится в Москву после того, как в понедельник вечером сирийским зенитным огнем был сбит российский самолет», — говорится в сообщении.

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В военном ведомстве Израиля уточнили, что Норкина в поездке будет сопровождать глава группы по иностранным связям IDF генерал Эрез Майзель, а также другие сотрудники IAF и разведчики.

В пресс-службе израильской армии отметили, что делегация представит российским властям отчет, включающий предварительную информацию произошедшего и итоговые результаты расследования IDF.​

Российский военный самолет Ил-20 был сбит сирийским комплексом ПВО С-200 вечером в понедельник, 17 сентября. На его борту находились 15 военнослужащих, все они погибли.

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На следующий день российское Министерство обороны заявило, что виновником авиакатастрофы является Израиль. В Минобороны подчеркнули, что израильские самолеты F-16, проводившие в это время операцию по уничтожению сирийских объектов, «подставили» российский самолет.

В свою очередь Армия обороны Израиля возложила ответственность за инцидент на режим сирийского президента Башара Асада. В ведомстве отметили, что сирийские ПВО вели беспорядочный огонь и не удостоверились в том, что в небе не было российских самолетов.

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Теги: ВВС Израиля , Ил-20 , сбитый военный самолет , Сирия , ПВО , доклад , делегация
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