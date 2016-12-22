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Киев назвал дату объявления Москве о непродлении договора о дружбе
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Киев назвал дату объявления Москве о непродлении договора о дружбе
Политика, 21:01
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Киев назвал дату объявления Москве о непродлении договора о дружбе

Министерство иностранных дел Украины 21 сентября проинформирует Россию о непродлении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает УНИАН.

«Мы на этой неделе формально вышлем России наше сообщение о непродлении. Думаю, что в пятницу вышлем», — сказал он.

​Климкин добавил, что параллельно Украина проинформирует все международные организации, в частности ООН.

Указ о прекращении Договора о дружбе Украины с Россией вступил в силу
Политика

Украинский президент Петр Порошенко подписал указ о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией 17 сентября. Климкин также заявлял, что Украина намерена пересмотреть все договоры с Россией.

МИД России заявил, что разрыв договора вызывает сожаление и является «антироссийским угаром». По мнению российского министерства, Киев действует в урон не только отношениям двух стран, но и интересам самой Украины, а также стремится обслуживать «чуждые геополитические интересы».

Теги: Украина , Павел Климкин
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