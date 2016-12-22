Указ о прекращении Договора о дружбе Украины с Россией вступил в силу

Указ президента Украины Петра Порошенко о разрыве Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией вступил в силу. Это произошло после его публикации в издании кабмина Украины «Урядовый курьер».
Порошенко подписал указ о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией 17 сентября. Соответствующее решение подготовил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).
Министерство иностранных дел России назвало это деструктивным шагом киевских властей, который вызывает сожаление.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о намерении провести пересмотр всех договоров, заключенных с Россией.
Договор о дружбе и сотрудничестве был подписан президентами Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой 31 мая 1997 года, ратифицирован Верховной радой в 1998 году, а Госдумой — в 1999 году. Срок действия первого срока действия документа истек 1 апреля 2009 года. За полгода до этого он был автоматически продлен еще на десять лет.