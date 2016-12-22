Роспотребнадзор не поддержал идею возврата курилок в аэропорты

Роспотребнадзор не поддержал инициативу о возврате курительных комнат в аэропорты, заявили в пресс-службе ведомства. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Роспотребнадзор не поддерживает изменения, предлагаемые в действующее законодательство», — заявил собеседник агентства.

Предложение по возврату курительных комнат в аэропорты внес на рассмотрение в Госдуму депутат от фракции «Единая Россия» Сергей Боярский в ноябре 2017 года. Он утверждал, что запрет на курение на всей территории воздушных гаваней не выполняется, так как проконтролировать его выполнение невозможно. Установка же специальных комнат для курения, по мнению парламентария, соответствовала бы интересам некурящих.Тогда же предложение поддержали в аэропорту Шереметьево.

В апреле 2018 года Минздрав заключил, что возврат курительных комнат нарушает Конституцию: воздух из помещений для курения неизбежно загрязнит соседние помещения, а это ограничит гарантированные основным законом права граждан на благоприятную среду.

12 сентября глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что вопрос возвращения курилок в аэропорты обсуждается, однако соответствующие изменения действующего антитабачного законодательства пока не планируются. 17 сентября газета «Известия» сообщила со ссылкой на источники в правительстве, что кабмин намерен заблокировать инициативу о возврате курилок. В основу этого решения положен негативный отзыв Минздрава.