Глава Минтранса опроверг возвращение курилок в аэропортах

Запрет на курение в аэропортах отменять не планируется. Об этом заявил журналистам на Восточном экономическом форуме министр транспорта Евгений Дитрих, сообщает ТАСС.

​«Мы прорабатывали этот вопрос совместно с Министерством здравоохранения. Пока решение, которое сегодня зафиксировано в федеральном законодательстве, меняться не будет», — сообщил он.

Ранее агентство сообщало, что первый замглавы Минтранса Иннокентий Алафинов поддержал идею, предложенную депутатом Госдумы Сергеем Боярским о возвращении в аэропорты курилок.

«Административный запрет курения на территории и помещениях аэропортов на практике не только не привел к желаемым результатам, но и ухудшил положение некурящих граждан, вынужденных подвергаться воздействию табачного дыма», — считает Алафинов. Он отметил, что курилки существуют в большинстве международных аэропортов мира и их отсутствие ставит Россию в невыгодное положение в борьбе за транзитный поток пассажиров.

Антитабачный закон в России вступил в силу с 1 июня 2013 года. Он запрещает курить на территории учреждений культуры и спорта, школ, вузов, на пляжах, стадионах, детских площадках и в больницах. С 1 июня 2014 года начали действовать поправки, запрещающие открытое размещение табачных изделий на витринах магазинов и торговлю сигаретами в ларьках, курение в местах общепита и на территории аэропортов, вокзалов.