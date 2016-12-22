Осужденный в США россиянин Ярошенко пожаловался на недопуск в госпиталь

Российский летчик Константин Ярошенко, приговоренный в США к 20 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков, заявил, что ему не оказывают необходимой медицинской помощи и не выдают разрешение на обследование и лечение в госпитале. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

По его словам, он неоднократно жаловался на проблемы со здоровьем, после чего его отвезли в больницу для консультации с врачом. Медики заявили, что из-за проблем с желудком необходимо провести полное обследование. «Тем не менее надо понимать, что от врача дальнейшее уже не зависит. Сначала Федеральное бюро тюрем должно дать разрешение на обследование и прохождение дальнейшего лечения в госпитале», — сказал Ярошенко, отметив, что тюремные врачи назначили ему курс антибиотиков, который не помог ему.

Россиянин также заявил, что в тюрьме «Данбери», где он отбывает заключение, не оказывают ему необходимую медицинскую помощь. В частности, когда он обратился в санчасть два месяца назад, его отправили обратно, сказав, что вызовут позже. «Через две недели после обращения я снова туда пришел. Ответ остался прежним: «Вас вызовут», — сказал он.

Ярошенко задержали в Либерии и экстрадировали в США в 2010 году. В Соединенных Штатах его обвинили в контрабанде наркотиков и назначили наказание в виде 20 лет тюремного заключения.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обращалась к президенту США Дональду Трампу и просила его помиловать Ярошенко в мае 2017 года, в августе она рассказала, что Трамп отказался, так как не нашел оснований для помилования. В сентябре 2018-го она вновь попросила Трампа помиловать россиянина. Супруга Ярошенко предлагала обменять его на американца.