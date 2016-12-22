Москалькова сообщила об отказе Трампа помиловать летчика Ярошенко

Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что получила отказ от президента США Дональда Трампа в помиловании осужденного российского летчика Константина Ярошенко. Об этом она сообщила «РИА Новости».



Трамп в соответствующем письме указал, что не нашел оснований для помилования россиянина, рассказала Москалькова. Она отметила, что в США проверили условия содержания в тюрьме летчика и заявили, что они соответствуют американским стандартам. «Я со своей стороны не оставляю надежды на то, что все-таки буду услышана, и намерена по вопросам условий содержания под стражей обратиться вновь к компетентным органам Соединенных Штатов Америки», — сказала омбудсмен.

Москалькова обратилась к Дональду Трампу о помиловании Ярошенко в мае 2017 года. Она написала соответствующее прощение. Российский омбудсмен также говорила, что в Соединенных Штатах нет уполномоченного по правам человека. «Нет омбудсмена», — заявляла Москалькова в эфире телеканала «Россия 24».

В субботу, 31 марта, российское посольство в США заявило, что обеспокоено информацией о том, что над Ярошенко в тюрьме издеваются. В конце февраля в дипломатическом представительстве России сообщили, что администрация тюрьмы ограничила права летчика. В посольстве отметили, что осужденному не позволяют гулять и ограничивают возможность покупать продукты и лекарства. В дипмиссии потребовали обеспечить Ярошенко «гуманные условия» содержания.

Российский летчик был задержан в Либерии в 2010 году по запросу США. В Соединенных Штатах утверждают, что Ярошенко принимал участие в контрабанде наркотиков. В 2011 году он был приговорен американским судом к 20 годам лишения свободы. Москва считает заключение Ярошенко незаконным и требует от США выдать летчика.