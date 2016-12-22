Москалькова направила письмо Трампу с просьбой о помиловании Ярошенко

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила обращение президенту США Дональду Трампу с просьбой о помиловании российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в США на 20 лет. Об этом омбудсмен заявила на встрече со студентами Калужского университета, сообщает «РИА Новости».

«Я обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой помиловать его», — сказала она.

Москалькова добавила, что она уже получила ответ от госсекретаря. Американские власти рассмотрят эту просьбу, но в настоящий момент дать ответ не готовы.

Тем не менее омбудсмен добилась разрешения со стороны Штатов на свидания российского летчика с женой.

В конце августа произошли первые две встречи Ярошенко с семьей за семь лет. По словам его дочери Екатерины Ярошенко, россиянин страдает от болезней желудка, зубов, а также аллергии.

​Ярошенко задержали в Либерии в 2011 году по подозрению в контрабанде наркотиков. По запросу Вашингтона его экстрадировали в США, где ему вынесли обвинительный приговор и назначили наказание в виде лишения свободы на 20 лет.

В мае 2017 года Татьяна Москалькова впервые обратилась к американскому лидеру Дональду Трампу, попросив его помиловать летчика. Однако Трамп сообщил, что не нашел оснований для помилования Ярошенко.