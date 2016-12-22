В США заявили об отсутствии иллюзий о шагах России во избежание санкций

У США нет иллюзий, что Россия примет условия Вашингтона и предпримет действия для избежания второго раунда санкций в связи с «делом Скрипалей». Об этом заявила заместитель госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Андрэа Томпсон, говорится в ее показаниях, опубликованных на сайте Сената.

Она напомнила, что был введен первый этап санкций против России в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием. Она отметила, что Вашингтон «дал ясно понять Москве, что продолжит выполнять мандат в рамках этого закона», добавив, что Россия должна принять меры по раскрытию своей деятельности, связанной с химическим оружием. «Тем не менее, у нас нет иллюзий по поводу того, примет ли Россия необходимые меры для отмены этих санкций», — сказала она.

Томпсон также упомянула доклады экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которые поддержали позицию Великобритании относительно нервно-паралитического вещества, применявшегося в Солсбери. Замгоссекретаря США заявила об «очевидном дестабилизирующем характере поведения России в том, что касается вопросов химического оружия».

«Вместо того, чтобы взять на себя ответственность за свои действия и поменять поведение, приносящее вред, Россия только отрицает и выдвигает контробвинения, чтобы отвлечь внимание от своей виновности», — утверждает Томпсон.

В августе США анонсировали новые санкции за применение химоружия. Поводом для введения санкций стало отравление Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери, в котором Лондон обвинил Россию. В Кремле все обвинения отвергли. Первый этап санкций вступил в силу 27 августа. В его рамках был введен запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, относящихся к национальной безопасности. При этом, если Москва спустя 90 дней не предоставит гарантий неприменения химоружия, то Вашингтон введет другие ограничения.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва ответит на антироссийские санкции по принципу взаимности. В Кремле пообещали ответить на ограничения, руководствуясь интересами России.