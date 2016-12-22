Минфин США утвердил в должности куратора санкций

Министерство финансов США объявило о назначении Андреа Гаки на пост главы санкционного бюро (OFAC). Последние несколько месяцев она исполняла обязанности руководителя организации

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О назначении Гаки в организацию, которая объявляет санкции против иностранных физических лиц и организаций, сообщил министр финансов США Стивен Мнучин. По его словам, само ведомство играет большую роль в борьбе с терроризмом и предотвращении финансовых угроз. Как уверен Мнучин, Гаки, а также назначенная на пост помощника министра по работе финансовой разведки Исабель Пателунас укрепят организацию благодаря их значительному опыту.

Проработавшая восемь лет в Министерстве юстиции Гаки в 2017-2018 годах была заместителем главы OFAC, а в апреле стала исполняющей обязанности руководителя ведомства после ухода Джона Смита.

При Смите США вводили санкции против России, КНДР, Ирана, Сирии, в связи с чем роль ведомства значительно возросла. После его ухода Минфин вводил точечные санкции против отдельных банков и компаний, которые США подозревали в противоправной деятельности.

В середине сентября США пообещали «суровые» санкции против России, которые должны распространиться на оборонные закупки, а также затронут банковский сектор. Поводом, как объяснила представитель Государственного департамента Маниша Сингх, станет отказ России допустить американцев для инспекции на предмет уничтожения химического оружия после обвинения Москвы в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери.

США анонсировали новые санкции за применение химического оружия в августе. Ограничения вводятся в два этапа. Первый вступил в силу с 27 августа: введен запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, относящихся к национальной безопасности. Спустя три месяца после этого власти США могут ввести второй пакет санкций.