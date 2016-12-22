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МИД вызвал послов Нидерландов и Швейцарии из-за обвинений в шпионаже
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МИД вызвал послов Нидерландов и Швейцарии из-за обвинений в шпионаже
Политика, 21:02
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МИД вызвал послов Нидерландов и Швейцарии из-за обвинений в шпионаже

В Министерство иностранных дел России вызваны послы Швейцарии и Нидерландов в связи с сообщениями об активности «российских агентов». Об этом сообщается на сайте ведомства.

От швейцарского посла Ива Росье потребовали разъяснений в связи со звучащими в адрес России обвинениями в наращивании активности российских спецслужб в стране, а также причастности «российских агентов» к незаконным действиям. МИД также сообщил послу, что продолжение подобной риторики может нанести серьезный ущерб российско-швейцарским отношениям.

Посол Нидерландов Рене Джонс-Бос была приглашена в российское ведомство из-за «продолжающейся кампании по нагнетанию шпиономани​и». Отмечается, что внимание нидерландского представителя было привлечено к «недопустимости провоцирования через СМИ спекуляций».


Швейцария потребовала от России прекратить шпионаж на территории страны
Политика

16 августа МИД Швейцарии потребовал от России немедленно прекратить незаконную деятельность на территории страны из-за появившихся в швейцарских СМИ сообщений о том, что «каждый четвертый» из работающих в стране российских представителей является шпионом. Также стало известно, что власти Швейцарии решили ужесточить процедуру аккредитации российских дипломатов. МИД назвал обвинения швейцарской стороны бездоказательными.

14 сентября голландская NRS Handelsblad и швейцарская Tages Anzeiner написали, что в Нидерландах в начале года были задержаны два российских шпиона, которые пытались получить данные швейцарской лаборатории в Шпице. Этот центр помогал расследовать химатаки в Сирии и отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Посольство России назвало спорной информацию о задержании двух агентов из России. В посольстве заявили, что это может быть активно идущей сейчас «антироссийской кампанией».

Теги: МИД , Швейцария , Нидерланды , шпионы
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