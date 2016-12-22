ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,77 67,51 EUR Нал. 80,29 78,97 USD Бирж. 68,05 -0,00 EUR Бирж. 79,49 +0,39 USD ЦБ. 68,20 -0,09 EUR ЦБ. 79,36 -0,59 EUR/USD 1,17 +0,01 BTC/USD Бирж. 6251,50 -252,00 IMOEX 2373,75 +0,57% RTSI 1099,50 +0,44% Brent 78,16 -0,79% DJIA 26061,27 -0,36% Nasdaq 7896,05 -1,42%
МИД обвинил Швейцарию в нагнетании «шпионской истерии»
Лента новостей
Спасавший детей в Таиланде дайвер подал в суд на Илона Маска 23:03, Общество Представитель Урлашова заявила об отказе Путина помиловать экс-мэра 22:46, Общество Буфер на линии соприкосновения: о чем договорились Путин и Эрдоган в Сочи 22:43, Политика ЦБ запросит дополнительные исследования для реформы ОСАГО 22:00, Финансы ВВС США собрались увеличить число боевых эскадрилий из-за России и Китая 21:59, Политика СМИ сообщили о 24 жертвах шторма «Флоренс» в США 21:58, Общество Бары и рестораны Солсбери столкнулись с проблемами после атак в городе 21:58, Общество ФСБ установила адресата писем обвиняемого в госизмене ученого ЦНИИмаш 21:38, Общество Россия и Турция договорились не проводить операцию в Идлибе 21:38, Политика Правительство пересмотрит льготы для нефтяников 21:20, Бизнес МИД обвинил Швейцарию в нагнетании «шпионской истерии» 21:14, Политика Кандидат от КПРФ на выборах губернатора Приморья прекратил голодовку 21:08, Общество «Беларуськалий» повысил цены на сырье для Китая на 25% 20:42, Бизнес «Кривые резко перекрестились»: чем закончились выборы в Приморье 20:40, Политика  «Ростов» обогнал «Спартак» и вышел на второе место в чемпионате России 20:39, Спорт Средняя зарплата на Уолл-стрит достигла максимума за десятилетие 20:38, Экономика Саудовский фонд и Lucid Motors заключили соглашение об инвестициях 20:25, Бизнес Подрядчик раскрыл детали цены планшетов для Минобороны за 350 тыс. руб. 20:23, Общество СМИ узнали о решении Марии Шараповой досрочно завершить сезон 20:06, Спорт Кто поборется за главную должность в Евросоюзе 20:03, Политика Проекты Mash и Life.ru одновременно покинули все руководители 20:02, Технологии и медиа «Умные здания»: как будет выглядеть мегаполис через 30 лет 19:43, РБК и Schneider Electric Путин и Эрдоган договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону 19:37, Политика Расставили акценты: в каких районах Москвы живут экспаты 19:36, РБК и Элитная недвижимость Путин оценил четырехчасовые переговоры с Эрдоганом 19:33, Политика Россия отвергла обвинения в нарушении санкций против КНДР 19:27, Политика Три сценария для Приморья: чем закончится второй тур выборов в регионе 19:19, Политика В ООН заявили о продолжении развития ядерной программы КНДР 19:04, Политика
МИД обвинил Швейцарию в нагнетании «шпионской истерии»
Политика, 21:14
0
МИД обвинил Швейцарию в нагнетании «шпионской истерии»

Российский МИД назвал бездоказательными обвинения Швейцарии в росте активности российских спецслужб на территории страны. ​Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

«Нагнетание «шпионской» ист​​ерии без каких-либо на это оснований не идет на пользу российско-швейцарским отношениям, которые неизменно строились на основе взаимного уважения и доверия», — говорится в сообщении. В ведомстве выразили надежду, что Швейцария будет ответственно подходить к выстраиванию двустороннего сотрудничества.

СМИ узнали о попытке россиян шпионить за лабораторией в Швейцарии
Общество

14 сентября газета NRC Handelsblad и швейцарское издание Tages-Anzeiger со ссылкой на неназванные источники написали, что в начале года в Нидерландах были задержаны два российских шпиона, пытавшиеся собрать данные в швейцарской лаборатории радиологического и химико-радиологического анализа в городе Шпиц. Данная лаборатория участвовала в расследовании химатак в Сирии и отравления Скрипалей в британском Солсбери.

В российском посольстве в Швейцарии данные заявления сочли абсурдными. Там обратили внимание, что, по данным СМИ, задержание прошло полгода назад, а написали об этом только сейчас, а ссылки идут на неназванные источники. В посольстве предположили, что это часть идущей сейчас «антироссийской кампании».

Спустя несколько дней Министерство иностранных дел Швейцарии потребовало от Москвы прекратить любую разведывательную деятельность на территории страны. Также власти конфедерации решили ужесточить процедуру выдачи аккредитаций для российских дипломатов.

Теги: Швейцария , шпионы , МИД
Главное
ФСБ установила адресата писем обвиняемого в госизмене ученого ЦНИИмаш Общество
Материалы по теме
Посольство России в Швейцарии ответило на сообщения СМИ о шпионах Общество
Швейцария потребовала от России прекратить шпионаж на территории страны Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter