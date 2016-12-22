МИД обвинил Швейцарию в нагнетании «шпионской истерии»

Российский МИД назвал бездоказательными обвинения Швейцарии в росте активности российских спецслужб на территории страны. ​Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

«Нагнетание «шпионской» ист​​ерии без каких-либо на это оснований не идет на пользу российско-швейцарским отношениям, которые неизменно строились на основе взаимного уважения и доверия», — говорится в сообщении. В ведомстве выразили надежду, что Швейцария будет ответственно подходить к выстраиванию двустороннего сотрудничества.

14 сентября газета NRC Handelsblad и швейцарское издание Tages-Anzeiger со ссылкой на неназванные источники написали, что в начале года в Нидерландах были задержаны два российских шпиона, пытавшиеся собрать данные в швейцарской лаборатории радиологического и химико-радиологического анализа в городе Шпиц. Данная лаборатория участвовала в расследовании химатак в Сирии и отравления Скрипалей в британском Солсбери.

В российском посольстве в Швейцарии данные заявления сочли абсурдными. Там обратили внимание, что, по данным СМИ, задержание прошло полгода назад, а написали об этом только сейчас, а ссылки идут на неназванные источники. В посольстве предположили, что это часть идущей сейчас «антироссийской кампании».

Спустя несколько дней Министерство иностранных дел Швейцарии потребовало от Москвы прекратить любую разведывательную деятельность на территории страны. Также власти конфедерации решили ужесточить процедуру выдачи аккредитаций для российских дипломатов.