ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,36 67,14 EUR Нал. 79,99 78,64 USD Бирж. 67,74 -0,51 EUR Бирж. 79,21 -0,56 USD ЦБ. 68,28 -0,35 EUR ЦБ. 79,95 +0,18 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6469,06 +18,96 IMOEX 2352,79 -0,19% RTSI 1093,66 +0,84% Brent 78,19 -0,14% DJIA 26145,99 +0,57% Nasdaq 8013,71 +0,75%
Посольство России в Швейцарии ответило на сообщения СМИ о шпионах
Лента новостей
Почему Ethereum подешевел в сентябре: во всем виноваты ICO 14:27, Крипто Банк России повысил прогноз по инфляции 14:11, Экономика Киев и Брюссель подписали меморандум о выделении Украине €1 млрд 14:08, Экономика ЦБ отказался от закупок валюты для Минфина в 2018 году 13:57, Финансы Глеб Архангельский — о тайм-менеджменте, концентрации и хорошем отпуске 13:57, Партнерский материал ЦБ зафиксировал рост платежей по картам иностранных банков во время ЧМ 13:43, Финансы Рубль резко укрепился после повышения ставки ЦБ 13:39, Экономика Суд арестовал экс-сотрудницу Госстройнадзора по делу «Зимней вишни» 13:38, Общество Самолет Utair перед посадкой во Внуково сел в Домодедово для дозаправки 13:35, Общество ЦБ поднял ключевую ставку впервые с 2014 года 13:31, Финансы Песков прокомментировал возможность перевода долларовых вкладов в рубли 13:26, Политика Порошенко попрощался с Россией словами «до свидания, наш ласковый Миша» 13:25, Политика Верховный суд Греции одобрил экстрадицию Александра Винника в Россию 13:25, Общество Посольство России в Швейцарии ответило на сообщения СМИ о шпионах 13:21, Общество Украина добилась продолжения судебного спора с Россией в Англии 13:21, Экономика Кремль не увидел оснований для преследования Петрова и Боширова в России 13:17, Общество C биткоином ошиблись, с Litecoin — нет: как работают сигналы экспертов 13:16, Крипто Как производят мраморную говядину в России 13:16, РБК и Мираторг Кремль назвал абсурдной реакцию Лондона на интервью Петрова и Боширова 13:16, Политика Эрдоган встретится с Путиным для обсуждения ситуации в Сирии 13:11, Политика NYT узнала о проверке мер защиты экс-шпионов из России после Солсбери 13:09, Политика Епископ Солсберийский усомнился в заявлении «отравителей» Скрипалей 13:06, Политика Эрдоган рассказал о попытке «экономического убийства» Турции 13:00, Политика Крупнейшая криптобижа Канады добавила EOS: за два дня он подорожал на 15% 12:54, Крипто Заказчик строительства Крымского моста сменит руководителя 12:52, Бизнес Как меняется индустрия светских развлечений в России 12:42, Стиль Volkswagen вернул хэтчбек Golf в Россию 12:39, Авто ЦСКА перенес домашние матчи Лиги чемпионов в «Лужники» 12:36, Спорт
Посольство России в Швейцарии ответило на сообщения СМИ о шпионах
Общество, 13:21
0
Посольство России в Швейцарии ответило на сообщения СМИ о шпионах

В российском посольстве в Швейцарии назвали спорной появившуюся в СМИ информацию о задержании двух агентов из России, следивших за лабораторией в городе Шпиц. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Это [задержание] якобы было полгода назад, почему сейчас они об этом написали? Это вызывает много вопросов. Ссылки идут на неназванные источники, это все весьма спорно», — сообщил собеседник агентства, отметив, что не располагает информацией о задержании.

В посольстве заявили, что это может быть активно идущей сейчас «антироссийской кампанией».

СМИ узнали о попытке россиян шпионить за лабораторией в Швейцарии
Общество

Ранее газета NRC Handelsblad и швейцарское издание Tages-Anzeiger со ссылкой на неназванные источники сообщили, что в начале года в Нидерландах задержали двух российских шпионов, которые пытались получить данные швейцарской лаборатории радиологического и химикорадиологического анализа в городе Шпиц, помогавшей расследовать химические атаки в Сирии и отравление Скрипалей в британском Солсбери. Федеральная служба разведки Швейцарии подтвердила свое участие в операции. Представитель лаборатории Андреас Бухер заявил, что не может комментировать сообщение службы разведки, но подтвердил, что лаборатория была атакована хакерами.

В пресс-бюро Службы внешней разведки России отказались от комментариев. РБК направил запросы в МИД России, посольство России в Нидерландах, Минобороны.

Теги: шпион , Швейцария , Посольство
Главное
ЦБ поднял ключевую ставку впервые с 2014 года Финансы
Материалы по теме
СМИ узнали о попытке россиян шпионить за лабораторией в Швейцарии Общество
Виктория Скрипаль рассказала о реакции «отравителей» на обвинения Лондона Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter