Посольство России в Швейцарии ответило на сообщения СМИ о шпионах

В российском посольстве в Швейцарии назвали спорной появившуюся в СМИ информацию о задержании двух агентов из России, следивших за лабораторией в городе Шпиц. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Это [задержание] якобы было полгода назад, почему сейчас они об этом написали? Это вызывает много вопросов. Ссылки идут на неназванные источники, это все весьма спорно», — сообщил собеседник агентства, отметив, что не располагает информацией о задержании.

В посольстве заявили, что это может быть активно идущей сейчас «антироссийской кампанией».

Ранее газета NRC Handelsblad и швейцарское издание Tages-Anzeiger со ссылкой на неназванные источники сообщили, что в начале года в Нидерландах задержали двух российских шпионов, которые пытались получить данные швейцарской лаборатории радиологического и химикорадиологического анализа в городе Шпиц, помогавшей расследовать химические атаки в Сирии и отравление Скрипалей в британском Солсбери. Федеральная служба разведки Швейцарии подтвердила свое участие в операции. Представитель лаборатории Андреас Бухер заявил, что не может комментировать сообщение службы разведки, но подтвердил, что лаборатория была атакована хакерами.

В пресс-бюро Службы внешней разведки России отказались от комментариев. РБК направил запросы в МИД России, посольство России в Нидерландах, Минобороны.