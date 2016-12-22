Швейцария ужесточила процедуру аккредитации для дипломатов из России

Власти Швейцарии приняли решение ужесточить процедуру выдачи аккредитаций для российских дипломатов из-за появившейся в местных СМИ информации о том, что на территории страны работают десятки представителей России, «каждый четвертый» из которых является шпионом. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на заявление швейцарского МИДа.

РБК обратился за комментарием к официальному представителю МИД России Марии Захаровой.

В пятницу, 14 сентября, швейцарская разведка сообщила о проведении совместного расследования с британскими и нидерландскими коллегами, которое касалось российских граждан, пытавшихся оказывать давление на лабораторию под Берном, где проводились анализы, которые помогали расследовать химические атаки в Сирии и отравление Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери.

16 сентября Министерство иностранных дел Швейцарии выступило с заявлением, в котором потребовало от Москвы немедленно прекратить незаконную деятельность на территории страны. Кроме того, в швейцарском МИДе сообщили, что в течение этого года российский посол в Берне вызывался для разговора о неправомерных действиях российских граждан. В посольстве России заявили, что информация швейцарских СМИ — это «безосновательные и бездоказательные выпады» в адрес Москвы.