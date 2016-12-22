В Госдуме призвали МИД разорвать дипотношения с Израилем

Депутаты Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и Денис Парфенов призвали главу МИД России Сергея Лаврова проработать комплекс мер в ответ на «провокацию Израиля» в Сирии, вплоть до разрыва дипломатических отношений. Об этом говорится в письме депутатов, копия которого есть в распоряжении РБК.

Как утверждают депутаты, инцидент с самолетом Ил-20 является «явно враждебным по отношению к России шагом». «Это нельзя воспринимать никак иначе, чем действие не партнеров, но противников», — говорится в обращении депутатов. Как отметили авторы письма, речь идет о жизни российских военнослужащих, и в этой ситуации «приемлемых компромиссов с Израилем просто не просматривается».

РБК обратился за комментарием к официальному представителю МИД России Марии Захаровой.

17 сентября возвращавшийся на авиабазу Хмеймим российский самолет Ил-20 был сбит сирийскими ПВО. Погибли 15 российских военных, находившихся на борту. Минобороны России возложило вину за произошедшее на израильских летчиков, пояснив, что они «подставили» российский самолет под удар сирийского комплекса С-200 и «преднамеренно создали опасную ситуацию для кораблей и самолетов в регионе».

В этот день четыре истребителя ВВС Израиля F-16 наносили удары по промышленным объектам в районе Латакии. Как утверждают в Минобороны, израильские летчики «не могли не видеть» заходивший на посадку российский самолет.

Посол Израиля был вызван в МИД России. Израильская сторона впоследствии выразила соболезнования в связи с гибелью российских военнослужащих и заявила, что причиной крушения Ил-20 стал «обширный и неточный огонь» сирийских ПВО.