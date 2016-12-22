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Шойгу возложил вину за сбитый в Сирии самолет на Израиль
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Шойгу возложил вину за сбитый в Сирии самолет на Израиль
Политика, 13:13
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Шойгу возложил вину за сбитый в Сирии самолет на Израиль

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что вина за сбитый российский самолет Ил-20  и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с главой военного ведомства Израиля Авигдором Либерманом, говорится в поступившем в РБК заявлении Минобороны.​

«Несмотря на имеющиеся договоренности о предотвращении опасных инцидентов с Израилем, командование российской группировки войск было оповещено только за одну минуту до нанесения удара израильскими F-16», — отметил Шойгу.

Минобороны назвало виновных в гибели российского самолета в Сирии
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Министр добавил, что российская сторона не раз призывала Израиль не совершать удары по Сирии, поскольку это создает угрозу безопасности военным из России.

Шойгу добавил, что подобные действия не отвечают духу российско-израильского партнерства, поэтому Москва оставляет за собой право на ответные шаги.

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Ранее стало известно, что в ночь на 18 сентября Ил-20 с 15 членами экипажа на борту пропал с радаров. По словам представителей Минобороны, в районе пропажи самолета французский фрегат «Овернь» проводил пуски ракет, однако французские военные опровергли свою причастность к пропаже российского самолета. В Минобороны заявили, что Ил-20 был сбит из комплекса С-200 сил противовоздушной обороны Сирии, но под удар его подставили израильские летчики.

Теги: Сергей Шойгу , Ил-20 , крушение , вина , Израиль
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Минобороны назвало виновных в гибели российского самолета в Сирии Политика
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