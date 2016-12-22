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Эксперты назвали «девальвационную фору» двигателем экономики
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Эксперты назвали «девальвационную фору» двигателем экономики
Экономика, 00:00
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Эксперты назвали «девальвационную фору» двигателем экономики
Ослабление рубля оказывает основное влияние на оживление российской экономики, пишут эксперты ВШЭ. «Девальвационная фора» способствует экспансии российских компаний за рубежом
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

«Ослабление рубля позволяет экспорту расти темпами прироста, кратно превышающими прирост внутреннего спроса, и является основным двигателем оживления экономики (наряду с ростом конечного потребления домашних хозяйств, подпитываемого увеличением зарплат в бюджетном секторе)», — пишут эксперты Центра развития Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерий Миронов и Алексей Кузнецов в новом выпуске бюллетеня «Комментарии о государстве и бизнесе», поступившем в РБК.

Экономисты анализируют промышленную динамику в январе—июле, рассматривая ее в совокупности с реальным эффективным курсом рубля (показатель, учитывающий изменение курсов валют стран — основных торговых партнеров России), за этот период сократившимся на 8,1% относительно первых семи месяцев прошлого года. Как пишут эксперты, «снижение курса рубля и связанная с этим «девальвационная фора», а также возможность снижать удельные трудовые издержки, выраженные в валюте, являются фактически главными источниками роста экспансии российских компаний на отдельных внешних рынках».

Всего за первые семь месяцев этого года промышленность выросла на 3,1%. В частности, ее рост ускорился в июле до 3,9%, против 2,2% месяцем ранее (хотя отчасти это связано с тем, что в этом июле рабочих дней было на один больше, чем в июле 2017 года). Положительную динамику в июле показали все компоненты промпроизводства: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, обеспечение электроэнергией и газом, водоснабжение и утилизация отходов.

«При этом девальвационный выигрыш компаний по сути своей не является ценовой рентой (или windfall income), которую собственник недр (государство) вполне может стремиться изъять для общегосударственных нужд», — пишут экономисты ВШЭ. Изъять сверхдоходы металлургических компаний более чем на 500 млрд руб. в августе предлагал помощник президента Андрей Белоусов. После обсуждения инициативы с бизнесом и правительством подход изменился: власти и крупные компании договорились о привлечении инвестиций со стороны бизнеса (направление вложений им подскажет правительство).

«Девальвационная рента в условиях использования режима плавающего валютного курса — это естественный механизм адаптации экономики к внешним и внутренним шокам, вызывающим снижение валютного курса, который не может падать без причины», — пишут эксперты ВШЭ. По их словам, попытки изъятия сверхдоходов «могут подорвать тренд к весьма слабому пока оживлению экономики».

Девальвация в августе пока не помогает

В понедельник Росстат опубликовал данные по промышленности в августе: ее рост замедлился по сравнению с июлем, составив 2,7%. При этом курс рубля в августе резко упал: его среднее значение составило 66,5 руб. за доллар вместо 62,9 руб. в июле. Реальный эффективный курс, по оценке ЦБ, также продолжил падение: по итогам августа он был ниже на 7% уровня декабря прошлого года, в то время как по итогам июля — лишь на 4%.

Девальвация в августе пока не успела сказаться на промышленном росте, объяснил РБК Валерий Миронов. Замедление роста промышленности в прошлом месяце, по его мнению, могло быть связано с риторикой США в отношении России (Госдеп объявил о санкциях из-за дела об отравлении Скрипалей, а американские сенаторы разработали законопроект, накладывающий ограничения на инвестиции в ОФЗ и на долларовые расчеты российских госбанков). «Неопределенность усилилась, и, соответственно, промышленность на это отреагировала: могли остановиться инвестиционные проекты, предприятия взяли паузу», — указывает Миронов.

Впрочем, данные Росстата по промышленности отличаются волатильностью: так, в июне он значительно пересмотрел статистику с начала года, что помогло промпроизводству задним числом увеличить темпы своего роста в два-три раза. Росстат объяснял такие изменения пересмотром данных со стороны компаний. В связи с этим служба предложила перенести срок предоставления данных предприятиями, чтобы они успевали подавать корректные сведения.

Автор: Антон Фейнберг.
Теги: Высшая школа экономики , рубль
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