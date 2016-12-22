Минобороны сообщило об исчезновении в Сирии Ил-20 с военнослужащими

Вечером 17 сентября российские средства контроля воздушного пространства на базе Хмеймим потеряли связь с военным самолетом Ил-20, на борту которого находились 14 военнослужащих, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на военное ведомство.
В Минобороны указали, что самолет исчез с экранов радаров около 23:00 мск во время атаки израильских ВВС на сирийские объекты в провинции Латакия, которая произошла вечером в понедельник. Военные сообщили, что в это же время пуски ракет производились и с французского фрегата, который находится в восточной части Средиземного моря.
В военном ведомстве также сообщили, что командование авиабазы Хмеймим организовало поисково-спасательную операцию. Тем не менее, пока судьба находившихся на борту неизвестна.
Ранее сирийское правительственное агентство SANA сообщило о том, что средства ПВО перехватили ракеты, выпущенные по промышленным объектам в провинции Латакия. При этом SANA утверждает, что в атаке участвовал Израиль.
Власти Израиля пока не прокомментировали случившееся.
Источник агентства «Интерфакс» в органах международного поиска и спасения воздушных судов сообщил, что, по предварительным данным, на борту самолета мог произойти «непредвиденный инцидент критического характера». После этого самолет мог упасть в Средиземное море и затонуть.
Ил-20 создан на базе пассажирского самолета Ил-18 и предназначен для ведения радиоэлектронной разведки.