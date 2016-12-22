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Франция заявила о непричастности к исчезновению российского Ил-20
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Франция заявила о непричастности к исчезновению российского Ил-20
Политика, 10:21
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Франция заявила о непричастности к исчезновению российского Ил-20
Представитель Вооруженных сил Франции заявил, что армия республики не имеет отношения к исчезновению российского самолета Ил-20, который пропал накануне во время обстрела в Сирии
Фото: Виктор Гусейнов / Комсомольская Правда

Французские военные прокомментировали информацию Минобороны России о ракетных пусках с французского фрегата в районе исчезновения российского военного самолета Ил-20 в Сирии.

«Французская армия не имеет отношения к этой атаке», — цитирует France 24 заявление представителя Минобороны Франции.

Аналогичное заявление со ссылкой на анонимных представителей оборонного ведомства распространили агентство Reuters и издание France Soir.

В пресс-релизе об исчезновении Ил-20 российское военное ведомство заявило, что «российскими радиолокационными средствами контроля воздушного пространства были зафиксированы пуски ракет с находившегося в данном районе французского фрегата «Овернь» (Auvergne)».​

Минобороны сообщило об исчезновении в Сирии Ил-20 с военнослужащими
Политика

Кроме того, в сообщении говорилось, что самолет исчез с экранов радаров во время атаки израильских ВВС на сирийские объекты в провинции Латакия, это случилось около 23:00 мск в понедельник, 17 сентября.

На борту самолета находились 14 российских военных, командование авиабазы Хмеймим организовало поисково-спасательную операцию. Пока самолет обнаружен не был.

Израильское военное командование отказалось комментировать инцидент. Собеседник CNN среди американских официальных лиц заявил, что российский самолет был случайно сбит сирийскими ПВО, которые пытались отбить атаку израильской авиации на провинцию Латакия.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Франция , Сирия , обстрел
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