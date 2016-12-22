У берегов Сирии нашли обломки пропавшего российского Ил-20

Обломки пропавшего в ночь на 18 сентября российского военного Ил-20 найдены в море у берегов сирийской провинции Латакия. Об этом говорится в заявлении Минобороны, поступившем в РБК.​

Остатки самолета найдены в море в 27 км к западу от города Баниас. Они подняты на борт кораблей группировки российского ВМФ вместе с фрагментами тел и личными вещами членов экипажа. В поисковой операции участвует восемь кораблей.

Об исчезновении с радаров Ил-20 с 15 членами экипажа на борту стало известно в ночь на 18 сентября. Незадолго до этого сирийские СМИ передали, что средства ПВО перехватили ракеты, которые были выпущены по промышленным объектам в Латакии.



Как утверждали в Минобороны, в районе пропажи самолета французский фрегат «Овернь» проводил пуски ракет. Французские военные опровергли свою причастность к пропаже российского самолета.

Минобороны обвинило в гибели самолета израильские самолеты, которые «подставили» Ил-20 под удар комплекса С-200 сирийских ПВО. Российские военные пообещали «адекватный ответ» на действия Израиля.