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У берегов Сирии нашли обломки пропавшего российского Ил-20
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У берегов Сирии нашли обломки пропавшего российского Ил-20
Война в Сирии, 12:41
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У берегов Сирии нашли обломки пропавшего российского Ил-20

Обломки пропавшего в ночь на 18 сентября российского военного Ил-20 найдены в море у берегов сирийской провинции Латакия. Об этом говорится в заявлении Минобороны, поступившем в РБК.​

Остатки самолета найдены в море в 27 км к западу от города Баниас. Они подняты на борт кораблей группировки российского ВМФ вместе с фрагментами тел и личными вещами членов экипажа. В поисковой операции участвует восемь кораблей.

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Об исчезновении с радаров Ил-20 с 15 членами экипажа на борту стало известно в ночь на 18 сентября. Незадолго до этого сирийские СМИ передали, что средства ПВО перехватили ракеты, которые были выпущены по промышленным объектам в Латакии.

Как утверждали в Минобороны, в районе пропажи самолета французский фрегат «Овернь» проводил пуски ракет. Французские военные опровергли свою причастность к пропаже российского самолета. 

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Минобороны обвинило в гибели самолета израильские самолеты, которые «подставили» Ил-20 под удар комплекса С-200 сирийских ПВО. Российские военные пообещали «адекватный ответ» на действия Израиля.

Теги: Ил-20 , Сирия , обломки самолета
Главное
Минобороны назвало виновных в гибели российского самолета в Сирии Политика
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