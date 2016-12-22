Китай пригрозил принять меры в ответ на новые пошлины США

Китай может принять меры в ответ на введение новых американских пошлин на китайские товары. Об этом говорится в заявлении Министерства коммерции страны.

Ведомство отметило, что «глубоко сожалеет» о введении с 24 сентября президентом США Дональдом Трампом новых пошлин на сумму $200 млрд. Это создает «неопределенность» для дальнейших консультаций Вашингтона и Пекина по вопросам торговли. «Чтобы защитить свои законные права, интересы и глобальный порядок свободной торговли, Китаю придется принять контрмеры», — говорится в заявлении Минкоммерции.

В ведомстве выразили надежду, что США учтут негативные последствия своих решений и примут меры для «своевременного их исправления». Накануне The Wall Street Journal узнала, что Пекин может отказаться от участия в торговых переговорах с Вашингтоном.

О введении новых пошлин на китайские товары стало известно в ночь на 18 сентября. Трамп объявил, что новые сборы с китайской продукции составят 10% до конца года, а в 2019 году они увеличатся до 25%. Притом глава государства отметил, что США готовы к третьему этапу введения дополнительных пошлин объемом $276 млрд, если Пекин ответит на данные меры ограничениями в отношении американских сельхозпроизводителей.

В августе США ввели пошлины на китайские товары объемом $16 млрд с тарифной ставкой 25%. Китай ввел ответные пошлины в размере 25% против американских товаров на сумму 34 млрд, а также начал разбирательство в ВТО.