WSJ узнала о возможном срыве Китаем торговых переговоров с США

Пекин может отказаться от участия в торговых переговорах с Вашингтоном, если последний введет в отношении китайских товаров очередные пошлины на $200 млрд, узнала WSJ. Новые меры, по ее данным, будут приняты на следующей неделе

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Китай может сорвать очередной раунд торговых переговоров с США в случае, если в Вашингтоне одобрят введение новых тарифов на китайский импорт на сумму около $200 млрд. Об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией источники в КНР сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Китай, — как отметил в беседе с изданием высокопоставленный чиновник, который консультирует руководство страны по вопросам внешней политики, — не собирается вести переговоры, если на него направлено дуло пистолета».

Очередной раунд американо-китайских переговоров должен состояться на этой неделе в Вашингтоне. На них китайская сторона, по информации источников WSJ, планирует залоложить основу для поездки в США курирующего сферу финансов вице-премьера КНР Лю Хэ. Чиновник, как полагают в Пекине, должен будет встретиться с министром финансов США Стивеном Мнучином и, возможно, даже президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Однако, если последний реализует свои планы по введению новых тарифов в отношении китайских товаров, переговоры будут сорваны, заверили собеседники газеты.

О планах американского лидера, не дожидаясь завершения переговоров с Китаем, ввести в начале этой недели тарифы на китайский импорт на сумму около $200 млрд, The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщила накануне. При этом в этот раз Трамп, по информации собеседников издания, собирается обложить товары из Китая 10-процентными пошлинами, а не 25-процентными, как сообщалось ранее. Таким образом Белый дом, как отмечала WSJ, ​хочет снизить влияние таких мер на американских потребителей в преддверии приближающихся трат на праздники, а также промежуточных выборов в конгресс в ноябре.

Комментировать обсуждение в администрации США новых тарифов представитель Белого дома Линдси Уолтерс WSJ отказалась, сославшись на заявление, которое власти Штатов сделали в пятницу, 14 сентября. В нем говорилось, что ​«президент США ясно дал понять: он и его администрация будут продолжать принимать меры в связи с недобросовестной торговой практикой Китая».​