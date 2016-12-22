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СКР рассмотрит все жалобы на нарушения в ходе выборов в Приморье
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СКР рассмотрит все жалобы на нарушения в ходе выборов в Приморье
Политика, 04:20
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СКР рассмотрит все жалобы на нарушения в ходе выборов в Приморье

Следственный комитет рассмотрит все заявления о нарушениях в ходе второго тура выборов в Приморском крае. Об этом ТАСС рассказал официальный представитель ведомства.

«Заявления от представителей избирательных штабов продолжают поступать. Все они в обязательном порядке будут рассмотрены и переданы следователям», — заявил представитель СКР.

Второй тур выборов губернатора Приморского края состоялся 16 сентября. Кандидат от партии «Единая Россия» врио губернатора Андрей Тарасенко опередил кандидата от КПРФ Андрея Ищенко, хотя при подсчете 97% голосов коммунист лидировал с преимуществом почти в 3%. Однако после подсчета 99% голосов лидером стал Тарасенко с 49,02%.

В связи с этим представители КПРФ подали первые иски в суд. Ищенко рассказал, что также будут поданы иска в суд Уссурийска. Он заявил, что результаты выборов «были переписаны за один час, конкуренту добавили 40% голосов». 17 сентября Ищенко объявил бессрочную голодовку, однако по рекомендации лидера КПРФ Геннадия Зюганова он ее прекратил. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что результаты выборов губернатора в Приморском крае могут не признать. Окончательное решение комиссия примет после того, как рассмотрит все жалобы.

Теги: Приморский край , Выборы , Губернатор
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