В ООН заявили о продолжении развития ядерной программы КНДР

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло на заседании Совета безопасности по санкциям против КНДР заявила, что Пхеньян продолжает развивать ядерную программу. Об этом сообщает Reuters.

По ее словам, в то время как были замечены некоторые позитивные изменения, «продолжают иметь место знаки, что КНДР сохраняет и развивает ядерное оружие и баллистические ракеты».

В начале августа Reuters со ссылкой на доклад экспертов ООН сообщило, что КНДР продолжает проводить испытания в рамках ядерной и ракетной программ. МИД России раскритиковал утечку документа в СМИ, подчеркнув, что это далеко не первый случай «слива» в публичное пространство документов комитета. Согласно заявлению МИДа, подобные ситуации представляют собой грубые нарушения правил и практики его деятельности.

В конце июля аналитический центр 38 North при Университете Джона Хопкинса со ссылкой на снимки спутников сообщил, что Северная Корея начала демонтировать объекты на испытательном полигоне Сохэ. Однако в конце августа центр заявил, что работы были приостановлены с 3 августа.