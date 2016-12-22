КНДР приостановила работы на испытательном ракетном полигоне Сохэ

Северная Корея приостановила демонтаж западного испытательного ракетного полигона Сохэ. Об этом сообщает аналитический центр ​38 North при Университете имени Джонса Хопкинса со ссылкой на данные фотосъемки с коммерческих спутников.

Как отмечается в сообщении, на кадрах от 16 августа не видно никаких изменений в демонтировании зданий. В центре отметили, что работы были приостановлены с 3 августа.

Как сообщает ​38 North, работы были приостановлены на стартовой площадке полигона. Части стен, которые были ранее разобраны, остаются лежать на земле. Башни для обслуживания ракет не были тронуты. Издание отметило, что пока не ясно проводятся ли работы по демонтажу Сохэ или же наоборот по его модификации.

Фото: 38north.org



Согласно данным центра, количество транспортных средств, в том числе в виде грузовиков, было уменьшено с 11 до 7. По данным портала, они могли быть использованы во время тестирования двигателей ракет, а также на стартовой площадке.

О том, что КНДР начала демонтировать объекты на Сохэ сообщал 38 North в конце июля. Тогда, центр утверждал, что у крытой рельсовой установки была разобрана крыша, а рядом с ним стоял строительный кран. Кроме того, была демонтирована часть пусковой установки.

С полигона Сохэ, который расположен в 200 км от северокорейской столицы Пхеньян, проходили испытания жидкотопливных двигателей и производились запуски баллистических ракеты.

В июне президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе встречи с ним в Сингапуре северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал не проводить запуски баллистических ракет в течение семи месяцев, а также ядерные испытания на протяжении 8,5 месяцев. Кроме того, Трамп сказал, что Северная Корея пообещала демонтировать полигон для испытания ракетных двигателей, но о каком именно идет речь, не уточнил. В июне неназванный представитель американских властей сказал Reuters, что речь идет о Сохэ.