КНДР начала демонтаж ключевых объектов на испытательном ракетном полигоне

Северная Корея начала демонтаж ключевых объектов на ракетном полигоне Сохэ, сообщает аналитический центр ​38 North при Университете имени Джонса Хопкинса, основываясь на данных спутниковых снимков.

Согласно полученной к 20 июля информации, видно, что у крытой рельсовой установки для транспортировки ракет разобрана крыша, а рядом стоит строительный кран. К 22 июля на площадке стали видны несколько частей демонтируемой установки.

Ракетный полигон Сохэ. 20 июля 2018 года (Фото: DigitalGlobe / 38 North)

Ракетный полигон Сохэ. 22 июля 2018 года (Фото: DigitalGlobe / 38 North)

Ракетный полигон Сохэ, который после запуска с него искусственного спутника КНДР также стали называть космодромом, расположен в 200 км от Пхеньяна, около границы с Китаем. Здесь испытывались жидкотопливные двигатели и производились запуски баллистических ракет. В 70 км от него расположен ядерный центр Йонбене. 21 июля стало известно, что северокорейский лидер Ким Чен Ын в начале июня, на встрече в Сингапуре, предложил американскому президенту Дональду Трампу уничтожить ракетный полигон.

Встреча Трампа с Ким Чен Ыном произошла в Сингапуре 12 июня и завершилась подписанием документа о приостановке испытаний ракет в течение семи и ядерных испытаний на протяжении 8,5 месяцев. Также стало известно обещание Пхеньяна демонтировать один из ракетных полигонов, однако какой, не уточнялось. Тем не менее, точное содержание подписанного в Сингапуре документа не было придано огласке.

Саммит Трампа и Ким Чен Ына положил конец усилению напряженности на Корейском полуострове, которая росла по мере успехов северокорейской ядерной и ракетной программ в 2017 году: КНДР испытала ракету способную достичь США, а также водородную бомбу. После этого на Пхеньян были наложены жесткие международные экономические санкции, ограничивающие экспорт и импорт КНДР ключевых товаров. Санкции действуют до сих пор.