NHK узнал о частной беседе Путина и Абэ после предложения заключить мир

После того, как президент России Владимир Путин предложил Японии заключить мирный договор до конца года, он и японский премьер-министр Синдзо Абэ провели частную беседу, сообщает телеканал NHK.

По его данным разговор состоялся во Владивостоке, где проходил Восточный экономический форум (ВЭФ). Путин и Абэ посетили соревнования по дзюдо, где общались при помощи переводчиков. Телеканал не уточнил содержание беседы, но предположил, что речь шла о мирном договоре между Японией и Россией.

На заседании ВЭФ 12 сентября Путин напомнил, что Москва и Токио уже 70 лет пытаются заключить соглашение о мире и вспомнил о предложении Абэ изменить подход к этому вопросу. «Давайте заключим мирный договор, ну не сейчас, но до конца года. Без всяких предварительных условий. А потом на основе мирного договора, как друзья, продолжим решать все спорные вопросы. Это облегчило бы нам решение всех проблем», — сказал президент России.

Позже генсек кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что Токио не изменил своей позиции по данному вопросу и мирный договор будет заключен только после решения территориальных споров.

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В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию о завершении войны, однако заключению мирного договора между сторонами препятствуют территориальные споры. Так, в Токио заявляют о своих правах на курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хамобаи. В Москве же подчеркивают, что эти территории отошли к СССР по итогам Второй мировой войны.