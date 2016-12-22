Исчезающие острова: как Япония отреагирует на предложение Путина

Заключение российско-японского мирного договора без предварительных условий для Токио стало бы поражением: Япония лишилась бы рычага воздействия на Россию, а перспективы получить спорные острова стали бы еще туманнее

В ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) президент России Владимир Путин предложил — экспромтом, по его собственному признанию, — премьер-министру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор между двумя странами до конца текущего года. Причем без всяких предварительных условий. У этого заявления может быть несколько интерпретаций — как в России, так и в Японии.

Ответный мяч

Российский лидер впервые сделал конкретное публичное предложение в ответ на многолетнюю «дипломатию улыбок» Синдзо Абэ. До этого стороны на публике старались говорить о хорошем, например, экономическом сотрудничестве, а в отношении территориального вопроса ходили вокруг да около. Абэ смягчил дипломатическую риторику предыдущих японских правительств, сместив акценты с самих островов на проблему отсутствия мирного договора, ставшую для Токио, по сути, эвфемизмом территориального вопроса. До предметного торга дело не доходило, все оставалось на подготовительной стадии. На ВЭФ-2018, после многочисленных «мячей», которые Абэ подавал с частотой теннисной пушки, произошел своего рода переход подачи — Путин решил ответить. Но формулировка «без предварительных условий» предполагает принципиальный компромисс со стороны Токио, вероятность которого крайне мала. И даже если временные рамки конца текущего года были предложены в сердцах как заведомо неприемлемые для Токио, теперь японской стороне придется как-то предметно реагировать.

Первая реакция не заставила себя ждать: генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга на пресс-конференции в Токио подтвердил, что позиция правительства по территориальной проблеме остается неизменной, и воздержался от подробных комментариев. Ничего удивительного в таком ответе нет: Суга отметил, что российская сторона заранее такого предложения не выдвигала, и ограничился формальным ответом, тем более что премьер Абэ тогда еще не вернулся из Владивостока. Кроме того, японское руководство сейчас готовится к выборам председателя правящей Либерально-демократической партии, запланированным на 20 сентября. Хотя шансы Абэ их выиграть высоки, а тема России в японской политической повестке не является приоритетной, предвыборный контекст предполагает осторожность в формулировках. Произойдет ли какой-то мало-мальский торг, получит ли предложение развитие после выборов — узнаем до конца года.

Игра с календарем

Стоит также напомнить, что подобные предложения уже звучали в прошлом и успехом не увенчались. Во-первых, в ноябре 1997 года в Красноярске Борис Ельцин и его японский визави Рютаро Хасимото достигли договоренности приложить все силы для заключения мирного договора до 2000 года. Во-вторых, уже в ходе встреч Абэ и Путина звучало предложение заключить мирный договор до конца правления обоих лидеров. Являясь частью энергичной риторики Абэ об активизации разрешения территориального спора, оно не выделялось из числа других смелых предложений, пока Абэ не решил повторить его во Владивостоке, в итоге получив в ответ завуалированную отповедь. Известно, что к публичному давлению Владимир Путин относится отрицательно — соответственно, его предложение можно было бы расценить не только как недовольство медленным, по мнению Москвы, развитием российско-японского экономического сотрудничества, но и как ситуативную реакцию на вышеописанный призыв Абэ повторно закрепить обязательства о заключении мирного договора в публичном пространстве.

Означает ли заявление Путина ужесточение переговорной позиции России? И да, и нет. С одной стороны, российские должностные лица в прошлом не раз указывали на то, что официальная позиция Москвы основана на Совместной декларации 1956 года. Декларация предполагала согласие СССР на передачу Хабомаи и Шикотана Японии после заключения мирного договора. Хотя и такая идея уже на раннем этапе перестала устраивать официальный Токио, требовавший все четыре южнокурильских острова, предложение Путина оставить спорные вопросы на период после заключения мирного договора не содержит и таких уступок.

С другой стороны, нельзя утверждать, что документ 1956 года и есть текущая позиция Кремля. На прошедших за последние годы 22 встречах Путина и Абэ формулировки звучали различные. Так, в Концепции внешней политики России 2016 года пункт об отношениях с Японией уже не содержал присутствовавшее ранее упоминание диалога о решении неурегулированных проблем. Еще в 2012 году российский президент предложил идею «хикивакэ» — взаимоприемлемого принципа разрешения спора, при котором не будет ни победителей, ни проигравших. Но возможное заключение мирного договора без предварительных условий многие в Токио расценили бы как поражение, поскольку в таком случае у Японии пропадал бы рычаг воздействия на российских визави, а перспективы получить оспариваемые острова стали бы еще туманнее.

Вместе с тем стоит вспомнить опыт урегулирования российско-китайского территориального спора в 2004 году, которому способствовало, если верить экспертам, подписание тремя годами ранее Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Известно, что японские дипломаты, работавшие с Россией, изучали этот пример как потенциально полезный для разрешения южнокурильской проблемы.

Не главный вопрос

Стоит ли считать Синдзо Абэ проигравшим от такого предложения Путина? Естественно, что выбранная японским премьером тактика активного задабривания Москвы с каждой новой итерацией делала сценарий неудачи все более горьким. И тем не менее, говоря реалистично, Абэ ничего не теряет. Особенных иллюзий по поводу скорого разрешения застарелой проблемы у японского руководства не было. О пробуксовке дипломатии на российском направлении японским СМИ говорили еще в конце 2017 года — Абэ тогда как раз стал переключаться на улучшение отношений Японии с КНР.

В отличие от предшественников Абэ хотя бы предпринял активные действия по решению территориального спора, параллельно продвигая разнообразные японские бизнес-проекты на российский рынок. В японской политической повестке тема российско-японских отношений уступает по важности и накалу дискуссии об экономических вопросах, предлагаемой Абэ конституционной реформе, коррупционным скандалам последних двух лет и вопросам отношений Японии с США, Китаем и КНДР. Поэтому даже если оппоненты Абэ захотят придраться к его российской политике, особого резонанса эта тема не получит.