Шойгу заявил о планах проводить крупные учения каждые пять лет

Крупные военные учения в России планируют проводить каждые пять лет. Об этом в эфире «России 1» заявил министр обороны Сергей Шойгу, передает «РИА Новости».

По его словам, когда у Верховного главнокомандующего утверждается план проведения крупных маневров в следующем году, дается «основная канва» мероприятий. «Единственное, что не попадает в этот план, — это внезапные проверки. Естественно, мы планировали эти учения и предполагаем их проводить дальше каждые пять лет», — сказал министр.

Шойгу пояснил, что государственная программа вооружения рассчитана на десять лет, однако нужны промежуточные точки отсчета, чтобы «понимать и видеть, куда мы движемся и все ли у нас здесь в порядке».

11–15 сентября в Сибири и на Дальнем Востоке проходили учения «Восток-2018». Как заявлял Шойгу, они являются крупнейшими с 1981 года. В маневрах принимали участие около 300 тыс. военных, 36 тыс. танков, БТР и других машин, а также более 1 тыс. вертолетов, самолетов и беспилотников. Основная фаза проходила на полигоне Цугол в Забайкалье. В ней также участвовали военнослужащие Народно-освободительной армии Китая и монгольской армии. На полигон приезжал президент России Владимир Путин. В ходе полевого осмотра войск президент заявил, что «Россия — миролюбивое государство», и у нее нет агрессивных планов.