В посольстве назвали публикацию о «российских шпионах» бездоказательной

Российское посольство, комментируя новую статью швейцарского издания Tages Anzeiger о российских агентах среди дипломатов, заявило, что она содержит «безосновательные и бездоказательные выпады» в адрес России. Об этом говорится в комментарии дипмисcии в Facebook.

В посольстве отметили, что статью характеризует отсутствие фактов, а также ссылки на секретные документы, «которых никто не видел и, скорее всего», не писал. Как подчеркивается в сообщении, попытка авторов внушить читателям предвзятое отношение к работающим в Швейцарии россиянам выглядит «нелепой».

Газета Tages Anzeiger накануне писала, что в Швейцарии работают десятки представителей России, «каждый четвертый» из которых является шпионом. По данным издания, в МИД Швейцарии официально являются делегатами 83 представителя России, однако, отмечает газета, есть неаккредитованные сотрудники. Уточняется, что в Берне находятся 67 представителей России и официально трое из этих людей выполняют задачи, связанные со спецслужбами.

Ранее Tages Anzeiger опубликовала еще два материала о россиянах. В одном из них рассказывалось о задержанных в Нидерландах двух российских шпионах, которые пытались получить данные швейцарской лаборатории вроде Шпиц, участвующей в расследованиях химатак в Сирии и отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В другом материале говорилось, что задержанные россияне также причастны к кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Российское посольство в Берне раскритиковало обе публикации.