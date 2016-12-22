Посольство России отреагировало на сообщения СМИ о кибератаке на WADA

Российское посольство в Швейцарии назвало «очередной сказкой» публикацию швейцарского издания Tages-Anzeiger о том, что двое россиян подозреваются в причастности к кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Об этом говорится в комментарии на странице дипмиссии в Facebook.

Посольство отметило, что накануне комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации восстановить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах. «Сложно отделаться от ощущения, что очередная сказка о якобы атакующих WADA «российских хакерах» потребовалась именно к этому моменту», — говорится в сообщении.

Ранее издание Tages-Anzeiger со ссылкой на данные прокуратуры Берна писало, что двух россиян, арестованных весной в Гааге, заподозрили в причастности к кибератаке на WADA в Луизиане. Уточняется, что речь идет о тех же самых людях, которые были задержаны в Нидерландах после попытки получить данные из лаборатории в швейцарском городе Шпиц. Этот исследовательский центр участвовал в расследовании химатак в Сирии, а также отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Посольство России в Швейцарии, комментируя данные о задержании «российских шпионов», назвало их абсурдными.

Взлом системы WADA, в которой хранились данные о допинг-пробах спортсменов, взятые во время Олимпиады в Рио, произошел в 2016 году. Вся украденная информация была обнародована в интернете.

