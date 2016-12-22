Эрдоган встретится с Путиным для обсуждения ситуации в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган намерен 17 сентября обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным развитие ситуации в Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Пакистане, сообщает телеканал NTV.

«В последние дни мы проводили переговоры [по Сирии] с разными странами. Мы готовы вести борьбу с террористами, также хотим добиться урегулирования сирийского кризиса политическим путем, готовы к сотрудничеству в этих вопросах. Однако мы против нанесения ударов по женщинам, детям и гражданским лицам под предлогом борьбы с терроризмом», — приводит телеканал его слова.

7 сентября в Тегеране прошел третий саммит президентов России, Ирана и Турции, центральной темой которого стала ситуация в Идлибе. По итогам встречи была принята декларация, в которой стороны подтвердили намерение сохранить суверенитет и целостность Сирии, а также отделить умеренную оппозиции от террористических группировок. Помимо этого, лидеры трех стран говорили о необходимости продолжения политического урегулирования ситуации в Сирии и отметили необходимость создания условий для безопасного и добровольного возвращения беженцев.

10 сентября Россия предложила провести специальное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения итогов переговоров, поскольку ситуация вокруг Идлиба, где сосредоточены основные силы террористов, вызывает повышенное внимание.