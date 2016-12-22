В Петербурге прошел митинг против пенсионной реформы

В Санкт-Петербурге прошла согласованная акция против пенсионной реформы, сообщает «Мойка 78».

По данным портала, акция продолжалась около двух часов. Как сообщает «Интерфакс», митингующие собрались у станции «Площадь Ленина» около 13:00. Один из организаторов, депутат Заксобрания Борис Вишневский, призвал их перейти на согласованное для митинга место — в Свердловский сад. В шествии участвовали, в частности, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков.

По данным регионального ГУ МВД, в митинге приняли участие около 500 человек. В ведомстве добавили, что акция прошла без грубых нарушений общественного порядка.

9 сентября в Санкт-Петербурге также прошел митинг против пенсионной реформы. Власти изначально согласовали митинг сторонников Алексея Навального на площади Ленина, но позже отозвали свое решение, объяснив это коммунальной аварией. Несмотря на запрет, митингующие собрались на площади Ленина. По данным полиции, по итогам акции были задержаны около 100 человек. Как передавал «ОВД-Инфо», в отделения полиции были доставлены 354 человека. «Фонтанка» сообщала, что в целом в городе были задержаны 500 человек.

О повышении пенсионного возраста в середине июня объявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Правительство предложило повысить возраст выхода на пенсию для мужчин до 65 лет, а для женщин — до 63. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму и принят в первом чтении 19 июля. В конце августа президент России Владимир Путин выступил за смягчение пенсионной реформы. В частности, он предложил повысить пенсионный возраст для женщин не на восемь лет, а на пять (до 60 лет, а не до 63), а также установить льготы для многодетных матерей и граждан предпенсионного возраста. Предложения Путина были оформлены как поправки к законопроекту и внесены в Госдуму 6 сентября. Второе чтение состоится позднее осенью.