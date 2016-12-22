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Число погибших из-за шторма «Флоренс» в США выросло до 11
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Число погибших из-за шторма «Флоренс» в США выросло до 11
Общество, 03:39
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Число погибших из-за шторма «Флоренс» в США выросло до 11

В результате урагана «Флоренс», который позже ослаб до уровня тропического шторма, в американских штатах Северная и Южная Каролина погибли по меньшей мере 11 человек, сообщает CNN со ссылкой на представителей властей обоих штатов.

По словам шерифа округа Дуплин, три человека погибли из-за наводнения и быстрых потоков воды, которые принес с собой шторм. В частности, умерли 41-летняя женщина и ее семимесячный сын — на их дом упало дерево, 68-летний мужчина погиб от удара тока, когда попытался включить генератор. Другой мужчина в округе Ленуар скончался от сердечного приступа после того, как во время шторма вышел проверить своих собак и упал.

Видео: The Weather Nutz / YouTube

81-летний житель округа Уэйн споткнулся и ударился головой, когда собирал вещи и готовился к эвакуации. Еще два человека погибли в результате пожара в их доме.В Южной Каролине пока официально подтверждена одна смерть — 61-летняя женщина врезалась в лежавшее на дороге дерево.

В Национальном управлении океанических и атмосферных исследований (NOAA) сообщили, что «Флоренс» движется через восточную часть Южной Каролины. Как сообщает CNN, президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс наблюдают за ситуацией.

Появились видео обрушившегося на США урагана «Флоренс»
Общество

Ранее Трамп заявлял, что «Флоренс» станет одним из самых сильных ураганов за последние десятилетия. Из-за непогоды в штатах Северная и Южная Каролина, а также Вирджинии и Мэриленде ввели режим чрезвычайного положения, такие же меры приняли в Вашингтоне.

Агентство Reuters сообщало, что после того, как ураган вышел из Атлантики на восточное побережье США, скорость ветра в нем снизилась с 40,2 до 31,2 м/с и он ослаб до уровня тропического шторма. Национальный ураганный центр США предупреждал, что «Флоренс» может затронуть примерно 10 млн человек.

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