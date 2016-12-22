В нескольких американских штатах ввели режим ЧП из-за урагана «Флоренс»

Губернаторы штатов Северная и Южная Каролина, Вирджиния и Мэриленд ввели режим чрезвычайного положения из-за приближения урагана «Флоренс». Об этом сообщает газета The Washington Post.

По данным Национального центра предупреждения ураганов США (NHC), сейчас «Флоренс» находится в акватории Атлантического океана и движется на северо-запад со скоростью 20 км/ч, максимальная скорость ветра в центре урагана — 225 м/с. «Флоренс» достигнет Восточного побережья США днем 14 сентября. Власти Южной Каролины и Вирджинии предписали эвакуироваться более 1,2 млн человек.

Президент США Дональд Трамп также отреагировал на новости о приближении урагана к Восточному побережью страны. «Штормы в Атлантике очень опасны. Мы призываем всех, кто находится на пути этих штормов, подготовиться и прислушаться к предупреждениям властей. Правительство следит за ситуацией и готово оказать помощь. Мы с вами!», — писал Трамп в Twitter.

Несколько авиакомпаний США, таких как American Airlines, JetBlue и Southwest Airlines, отменили сборы за обмен билетов из-за урагана «Флоренс», сообщает Fox News. Пассажиры смогут бесплатно обменять приобретенные до 10 сентября билеты, взятые на рейсы с 13 по 16 сентября, а в случае возврата билета клиентам выплатят компенсацию.

В середине июля на штат Айова обрушилось торнадо, в результате которого пострадали 17 человек. Стихийный удар пришелся на города Пелла, Маршаллтаун и Бондурант, часть кварталов оказались разрушенными.