Мэр Вашингтона ввела режим ЧП из-за надвигающегося урагана «Флоренс»

Мэр Вашингтона Мюриэль Баузер ввела в столице США чрезвычайное положение из-за приближающегося урагана «Флоренс». Об этом сообщает The Washington Post.

«Мы, конечно, готовимся к урагану «Флоренс». Мы знаем, что будут наводнения, сильные дожди и ветер», — сказала мэр.

Она добавила, что режим чрезвычайного положения вводится немедленно. По прогнозам, проливной дождь в регионе продлится около трех-четырех дней. Коммунальные службы города приведены в состояние повышенной готовности и будут работать сверхурочно.

Ранее режим чрезвычайного положения из-за «Флоренс» ввели губернаторы штатов Северной и Южной Каролины, а также Вирджинии и Мэриленда. По данным Национального центра предупреждения ураганов США, «Флоренс» сейчас находится в акватории Атлантического океана. Он движется со скоростью 20 км/ч и достигнет Восточного побережья 14 сентября. Скорость ветра в центре урагана составляет 225 м/с.

Президент США Дональд Трамп призвал жителей страны, находящихся на пути урагана, «подготовиться и прислушаться к предупреждениям властей».