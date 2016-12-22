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Появились видео обрушившегося на США урагана «Флоренс»
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Появились видео обрушившегося на США урагана «Флоренс»
Общество, 16:47
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Появились видео обрушившегося на США урагана «Флоренс»

В Сети появились видеоролики, снятые жителями американского штата Северная Каролина, на который обрушился ураган «Флоренс».

Видео: @MrQuantumPhysic / Twitter

По данным Национального центра ураганов США, стихия обрушилась на берег города Райтсвилл Бич штата Северная Каролина в 7:15 по местному времени (14:15 мск), ветер достигал 150 км/час. Как передает Fox News, из-за урагана у около 455 тыс. потребителей отключилась электроэнергия. По словам чиновников, эвакуироваться должны 1,7 млн жителей прибрежных районов штатов Южная и Северная Каролина, а также Вирджиния.

Видео: Viral Videos / YouTube

В ночь на пятницу, 14 сентября, «Флоренс» ослаб до первой категории. Информации о жертвах пока не поступало. При этом из-за сильного ветра обрушилась часть крыши одного из отелей Джэксонвилла, в результате чего были эвакуированы около 70 постояльцев.

Видео: The Weather Nutz / YouTube

Ранее губернаторы штатов Северная и Южная Каролина, а также Вирджиния и Мэриленд ввели режим чрезвычайного положения из-за урагана. Также режим ЧП был введен в Вашингтоне. Президент США Дональд Трамп заявил, что «Флоренс» будет одним из самых сильных ураганов за последние десятилетия.

Теги: Северная Каролина , стихия , ураган
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