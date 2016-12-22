Трамп назвал ураган «Флоренс» одним из сильнейших за десятилетия

​Американский президент Дональд Трамп на совещании в Белом доме заявил, что надвигающийся на восточное побережье США ураган «Флоренс» будет одним из самых сильных за последние десятилетия, сообщает CNBC.

По словам Трампа, власти Соединенных Штатов не жалеют средств на то, чтобы минимизировать ущерб от стихии. «Мы подготовились как никто другой до этого. Мы не жалеем средств», — сказал президент.

Как отметил Трамп, ураган «Флоренс» будет «очень крупным» и принесет большое количество воды. «Мы рассчитываем на лучшее», — добавил он, призвав граждан попытаться эвакуироваться из зоны чрезвычайной ситуации.

10 сентября губернаторы штатов Северная и Южная Каролина, Вирджиния и Мэриленд ввели режим чрезвычайного положения из-за приближения урагана «Флоренс».



В Национальном центре предупреждения ураганов США (NHC) сообщили, что «Флоренс» находится в акватории Атлантического океана и движется на северо-запад со скоростью 20 км/ч, максимальная скорость ветра в центре урагана — 225 м/с. По данным центра, «Флоренс» достигнет Восточного побережья США днем 14 сентября. Власти Южной Каролины и Вирджинии предписали эвакуироваться более 1,2 млн человек.