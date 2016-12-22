Активиста панк-группы Pussy Riot Петра Верзилова отправят на лечение в Берлин, сообщила РБК его девушка Вероника Никульшина. «Достоверная информация. Это будет сделано сегодня вечером», — отметила она. По ее словам, состояние Верзилова улучшилось. «Динамика положительная», — добавила она.

Верзилова 11 сентября доставили в больницу имени Бахрушиных. Тогда Никульшина сообщала РБК, что активиста госпитализировали в тяжелом бессознательном состоянии. По ее словам, мужчине стало плохо после заседания суда по делу о неповиновении полицейским. Верзилов 14 сентября пришел в сознание.

Активист до 2009 года входил в состав арт-группы «Война», после чего стал участвовать в деятельности Pussy Riot. Последняя акция группы прошла в Москве во время финала чемпионата мира по футболу. Тогда Верзилов, Никульшина и две другие активистки группы — Ольга Пахтусова и Ольга Карачева — выбежали на поле в форме полиции. Участников группы арестовали и выписали штраф на 1,5 тыс. руб.