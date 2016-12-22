Комитет WADA рекомендовал своему исполкому восстановить права РУСАДА

Российское антидопинговое агентство, а также российские власти, по мнению независимого комитета WADA по соответствию, много работали над восстановлением устойчивой антидопинговой программы в стране

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Независимый комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию рекомендовал исполнительному комитету организации восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Об этом говорится в пресс-релизе агентства.

Рассмотреть соответствующий вопрос комитет предложил на ближайшем заседании, которое запланировано на 20 сентября.

«Важно отметить, что <...> агентство (РУСАДА. — РБК), российские власти и партнеры очень много работали над восстановлением надежной и устойчивой антидопинговой программы в России, что в их антидопинговой системе произошли значительные изменения», — отметили в комиссии WADA.

РБК направил запрос в пресс-службу РУСАДА.

Министр спорта Павел Колобков, комментируя это решение заявил, что был уверен в том, что WADA рано или поздно признает работу, которую провела Россия по борьбе с допингом.

«Для нас важно восстановление РУСАДА на ближайшем исполкоме WADA. Мы с надеждой будем ждать решения 20 сентября. Поверьте, мы сделали все, что могли. И готовы в дальнейшем также сотрудничать с нашими зарубежными партнерами, продолжать работать в этом направлении, соблюдать единые правила, равные для всех», — приводятся слова Колобкова в сообщении Минспорта, поступившем в РБК.

РУСАДА было лишено прав в 2015 году. Этот шаг последовал после доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В ноябре 2017 года WADA отказалось восстанавливать РУСАДА в правах, потому что российское агентство не признало, что чиновники Министерства спорта участвовали в допинг-схеме, раскрытой комиссией Макларена. Так же, как указывалось в документе, не был выполнен пункт, касающийся доступа WADA к данным и анализам московской антидопинговой лаборатории.

В марте 2017 года президент Владимир Путин признал, что антидопинговая система России «не сработала и это наша вина». Он призвал прислушаться к требованиям WADA, «несмотря на промахи в работе независимой комиссии».