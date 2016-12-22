ЦБ рассказал о влиянии пенсионной реформы на темпы прироста ВВП

Повышение пенсионного возраста внесет вклад в повышение темпа прироста ВВП на уровне около 0,1 процентного пункта в 2019 году и 0,2–0,3 процентного пункта в 2020–2021 годах. Об этом говорится в сентябрьском докладе Банка России о денежно-кредитной политике.

Как поясняет ЦБ, после реализации реформы должно ежегодно расширяться число занятых в экономике, в результате чего при прочих равных условиях будут увеличиваться темпы прироста ВВП. Также, по данным регулятора, пенсионная реформа может смягчить проблему дефицита кадров.

О повышении пенсионного возраста в середине июня объявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Правительство предлагало повысить возраст выхода на пенсию для мужчин до 65 лет, а для женщин — до 63 лет. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму 16 июня, 19 июля депутаты приняли его в первом чтении.

Медведев, объясняя необходимость повышения пенсионного возраста, отметил, что продолжительность жизни возросла, а это гарантирует более длительную активность и возможность продолжать карьеру. Первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов, в свою очередь, указывал на «негативные демографические тренды»: в стране резко сократилось число работающих граждан и увеличилось число пенсионеров.

В конце августа президент России Владимир Путин выступил с телеобращением, в ходе которого объявил о смягчении пенсионной реформы. Глава государства, в частности, предложил повысить пенсионный возраст для женщин на пять лет, а не на восемь (до 60 лет, а не до 63). Также Путин выступил с инициативой установить льготы для многодетных матерей и граждан предпенсионного возраста. Предложения президента были оформлены как поправки к законопроекту и внесены в Госдуму 6 сентября.