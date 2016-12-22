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МВФ поддержал планы провести пенсионную реформу в России
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МВФ поддержал планы провести пенсионную реформу в России
Пенсионная реформа, 13:43
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МВФ поддержал планы провести пенсионную реформу в России
В международной организации считают, что повышение пенсионного возраста позволит снизить эффект негативных демографических тенденций
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Исполнительные директора Международного валютного фонда (МВФ) поддержали планы российских властей провести в стране пенсионную реформу. Это следует из заключительного заявления (.pdf) по завершении консультаций с Россией.

По мнению международной организации, реформа поможет уменьшить воздействие негативных демографических тенденций, которые наметились в стране.

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Помимо этого они также поприветствовали планы Москвы увеличить расходы на здравоохранение, образование и инфраструктуру, призвали лучше контролировать расходы на социальную помощь гражданам и укрепление исполнения налогового законодательства, а также снижение налоговых финансовых затрат.

Как Владимир Путин изменил пенсионную реформу. Главное
Экономика

Помимо этого МВФ сохранил свой прогноз по росту ВВП России в 2018 году на уровне 1,7%. При этом среднесрочные перспективы российской экономики остаются сдержанными из-за долгосрочных последствий санкций и структурных затруднений. В МВФ подчеркнули, что без проведения структурных реформ в России рост ВВП составит 1,5%.

Путин поддержал поправки к законопроекту о повышении пенсионного возраста
Политика

В минувший вторник, 11 сентября, глава правительства Дмитрий Медведев сообщил о том, что президент Владимир Путин поддержал разработанные «Единой Россией» поправки в законопроект о повышении пенсионного возраста. Глава кабмина отметил, что они направлены «на смягчение последствий вот этих самых довольно сложных пенсионных изменений».

Путин объявил о смягчении пенсионной реформы
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После обращения к гражданам в конце августа Путин направил в Госдуму пакет своих поправок к законопроекту. Среди предложений президента — досрочное установление страховой пенсии гражданам с большим трудовым стажем (это 42 года для мужчин и 37 лет — для женщин), сохранение сроков назначения накопительной пенсии для граждан, которые принимали участие в ее формировании (это 60 и 55 лет) и другие. В ходе обращения глава государства отмечал также необходимость предоставления права досрочного выхода на пенсию многодетным матерям, а также указал на необходимость изменения возраста выхода на пенсию для женщин до 60 лет, а не до 63 лет, как предлагалось первоначально.

Автор: Анна Трунина.
Теги: МВФ , пенсионная реформа
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