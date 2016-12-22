СМИ сообщили о возвращении самолета в Бангкок из-за подозрительного звука

В Минобороны рассказали о маневрах ВКС на учениях «Восток-2018»

В США пять человек погибли из-за урагана «Флоренс»

Глава ОАГ допустил возможность интервенции в Венесуэлу

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В двух районах Дагестана ввели режим контртеррористической операции

В Пентагоне назвали абсурдными обвинения в опытах над людьми в Грузии

Куратор убийства Бен Ладена ушел из консультантов Пентагона из-за Трампа

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Власти крымского Армянска ввели режим ЧС из-за химических выбросов

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«Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» в матче чемпионата России

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