В США пять человек погибли из-за урагана «Флоренс»

Жертвами урагана «Флоренс», обрушившегося на восточное побережье США, стали пять человек, сообщает Reuters со ссылкой на представителей местных властей.
Так, в городе Уилмингтон (штат Северная Каролина) мать с ребенком погибли из-за того, что на их дом упало дерево, отца ребенка госпитализировали. В округе Пендер женщина умерла от сердечного приступа, так как медики не смогли до нее добраться.
Еще два человека погибли в округе Ленуар, 78-летний мужчина скончался в результате удара током при попытке подключить удлинители, другой умер, когда во время урагана вышел проверить своих собак.
Как уточняет Reuters, после того, как «Флоренс» вышел из Атлантики на сушу, он ослаб до уровня тропического шторма, скорость ветра к вечеру пятницы, 14 сентября, снизилась с 40,2 до 31,2 м/с. По данным Национального ураганного центра США, «Флоренс» может затронуть около 10 млн человек.
В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп на следующей неделе посетит районы, пострадавшие от урагана. Ранее Трамп предупреждал, что «Флоренс» станет одним из сильнейших ураганов за последние десятилетия.
Из-за урагана власти штатов Северная и Южная Каролина, а также Вирджиния и Мэриленд ввели режим чрезвычайного положения, аналогичные меры приняли и в Вашингтоне. Кроме того, ураган стал причиной отмены более 1400 авиарейсов.